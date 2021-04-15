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"Книжный Арсенал" перенесли из-за локдауна: новая дата

15 апреля, 17:58

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Организаторы предполагают, что проведение фестиваля в этом году могут совсем отменить

"Книжный Арсенал" снова перенес проведение фестиваля из-за пандемии коронавируса.

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Об этом сообщает директор Художественного Арсенала Олеся Островская-Люта в YouTube.

"Вчера был продлен локдаун, и мы понимаем, что дата его окончания может оказаться неокончательной – ситуация с ковидом угрожающая. Планировать такое большое событие при такой неустойчивости невозможно. Мы понимаем, что у нас есть два варианта – уже сейчас отменить "Книжный Арсенал" в этом году вживую или попытаться спасти фестиваль. Мы выбираем второй пункт", – отметила она.

Фестиваль с 3 мая переносят на 23-27 июня. Однако, организаторы не исключают, что проведение фестиваля в этом году могут отменить.

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Фестиваль сохранит свой гибридный формат: книжная ярмарка, события кураторских программ. Награждение победителей конкурсов "Лучший книжный дизайн" и "Антитвир" состоятся вживую в Арсенале.

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Часть этих событий составит также онлайн-программу "Книжного Арсенала", которую можно будет посмотреть онлайн с любого уголка мира.

Дистанционно состоятся программы профессионального развития для издателей и литменеджеров, в том числе и "Литература на экспорт", направленная на увеличение переводов украинской литературы за рубежом.

Напомним, что десятый Международный фестиваль "Книжный Арсенал" переносят с прошлого года из-за COVID-19.

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Также мы писали, что "Книжный Арсенал" признан лучшим литературным фестивалем.

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Киев книги книжный арсенал пандемия

Источник: Сегодня

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