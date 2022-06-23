В Киеве приняли важное решение по фейерверкам – детали от Кличко

Виталий Кличко рассказал о запрете салютов. Фото: коллаж "Сегодня"

Киевский городской совет принял решение о запрете на время войны продаж и запусков фейерверков в столице. Это связано с тем, что в Украине идет война и продолжаются артобстрелы городов, а в это время граждане устраивают салюты, или гоняют по улицам на авто, как на реактивном самолете. Поэтому за это должна быть ответственность.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, решение предусматривает, что на период действия военного положения на территории Украины и 30 дней после его прекращения или отмены на территории Киева запрещена реализация (продажа, торговля) фейерверков, салютов и пиротехнических средств, а также их запуск.

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Глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов выдал отдельное поручение о соблюдении режима тишины в Киеве. В частности, запрещено использовать фейерверки в столице. Об этом сообщила пресс-служба КГВА.

Как отмечается, поручение касается соблюдения режима тишины, в частности, запрета:

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зрелищ с использованием пиротехнических изделий на территории столицы;

громкого пения;

трансляции развлекательной музыки с использованием звуковоспроизводящей аппаратуры.

Также запрещено использовать другие громкоговорящие установки.

"В условиях широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации на территории Украины и ожидания ракетных ударов несоблюдение режима тишины негативно влияет на психоэмоциональное состояние жителей Киева. Просим вас соблюдать правила в это непростое время", – говорится в сообщении.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что самый большой украинский онлайн-ритейлер решил снять с продажи фейерверки с петардами и другой пиротехникой. Как сообщили в Rozetka, раньше у них такую продукцию сбывали только компании-партнеры.