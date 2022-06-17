Киевские власти борются с весельчаками: что запретили на этот раз

Глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов выдал отдельное поручение о соблюдении режима тишины в Киеве. В частности, запрещено использовать фейерверки в столице.
Об этом сообщила пресс-служба КГВА.
Подробности
Как отмечается, поручение касается соблюдения режима тишины, в частности, запрета:
- зрелищ с использованием пиротехнических изделий на территории столицы;
- громкого пения;
- трансляции развлекательной музыки с использованием звуковоспроизводящей аппаратуры.
Также запрещено использовать другие громкоговорящие установки.
"В условиях широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации на территории Украины и ожидания ракетных ударов несоблюдение режима тишины негативно влияет на психоэмоциональное состояние жителей Киева. Просим вас соблюдать правила в это непростое время", – говорится в сообщении.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что самый большой украинский онлайн-ритейлер решил снять с продажи фейерверки с петардами и другой пиротехникой. Как сообщили в Rozetka, раньше у них такую продукцию сбывали только компании-партнеры.