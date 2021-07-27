В Киеве продлили запрет купания на всех пляжах: в чем причина

Эксперты уже более трех недель не рекомендуют купаться в Киеве – это может быть опасно для здоровья

На всех киевских пляжах нельзя купаться / Фото: коллаж "Сегодня"

Уже больше трех недель на киевских пляжах запрещено купаться. Запрет действует на всех 14 пляжах города. Сайт "Сегодня" выяснял в чем причина.

Запрет продлили

Как сообщили нам в "Госпродпотребслужбе" Киева, купаться на киевских пляжах по-прежнему запрещено.

"В пятницу мы получили очередные результаты лабораторных исследований проб воды, которые проводили специалисты Киевского центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины. На всех 14 пляжах зафиксированы превышения по бактериологическим показателям. Больше всего превышения были выявлены на пляжах "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Галерный", "Пуща Водица" – там показатели значительно превышают норму. В воде выявлена кишечная палочка и уровень загрязнения наивысший. Эти водоемы нельзя использовать для купания", – рассказал сайту "Сегодня" Дмитрий Байраченко, начальник управления государственного надзора за выполнением санитарного законодательства ГУ "Госпродпотреблсужбы" Киева.

Чем опасна кишечная палочка

Кишечная палочка в воде может нанести серьезный вред здоровью: от банального расстройства желудка до тяжелых воспалений и поражений внутренних органов. При попадании в организм кишечная палочка может провоцировать кишечные инфекции. Они чаще всего проявляющиеся в виде диареи, тошноты, рвоты.

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О данной ситуации специалисты предупредили КГГА, КП "Плесо". На киевских пляжах можно только загорать, но не купаться.

Почти месяц без пляжей

С прошедшей пятницы ситуация не изменилась. Специалисты взяли очередные пробы воды возле столичных пляжей. Результаты станут известны в конце этой недели. В зависимости от получено результата будут решать – снимать запрет или продлевать его.

Стоит отметить, что запрет на купания на пляжах Киева действует уже на протяжении трех недель. И пока эксперты не берут на себя ответственность, что ситуация с качеством воды возле пляжей улучшиться. Все зависит от того, какие получат результаты лабораторных исследований.

Напомним, ранее в Киеве на всех пляжах обнаружили кишечную палочку.

Кроме того, на пляжах Николаева нашли кишечную палочку. Мы писали, чем она опасна.

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