В Киеве прогремел взрыв: есть пострадавший

Сейчас копы устанавливают все обстоятельства взрыва

Взрыв в Шевченковском районе столицы. Фото: pravda.com.ua

В Киеве 31 мая произошел взрыв в доме в Шевченковском районе. В результате пострадал мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.

Сегодня ночью в полицию поступило сообщение о том, что в доме на улице Зоологической произошел взрыв.

"Предварительно установлено, что у 43-летнего пострадавшего в руках сдетонировал взрывоопасный предмет. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства взрыва. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации события", – пишут в ведомстве.

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Пострадавшего срочно госпитализировали в больницу. На месте ЧП работала полиция, взрывотехники и медики.

Как сообщили "Сегодня" в полиции, у пострадавшего был конфликт с другим мужчиной, после чего сдетонировало взрывное устройство.

"Сейчас выясняем происхождение этой взрывчатки. Пострадавший в больнице, его жизни угрозы нет", – сообщила нам пресс- офицер Шевченковского управления полиции Киева Анна Зубрева.

Ранее мы сообщали, что в Одессе произошел взрыв газа в трехэтажном жилом доме.

Также напомним, в киевской многоэтажке прогремел взрыв. В результате обрушились перекрытия между четвертым, пятым, шестым и седьмым этажами. Погибли люди.