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В Киеве подорвали банкомат ПриватБанка: видео с места взрыва и фото налетчиков

15 мая, 10:10

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Полиция давно следила за двумя мужчинами, у обоих судимости. Один из них оказался сотрудником банка

Взрыв банкомата ПриватБанка в Киеве. Коллаж "Сегодня"

Взрыв банкомата ПриватБанка в Киеве. Коллаж "Сегодня"

В Днепровском районе Киева на улице Перова взорвали банкомат ПриватБанка и вынесли оттуда наличные. Злоумышленники были оперативно задержаны и даже не успели потратить деньги.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Видео: dtp.kiev.ua

Банкомат находился в помещении супермаркета, возле выхода.

Воры с помощью газовой смеси подорвали банкомат, чтобы украсть деньги.

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От взрыва он загорелся, а в магазине повылетали стекла витрины.

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Был сразу же объявлен план "Перехват" и злоумышленников задержали неподалеку, на улице Петра Вершигоры. Оказалось, что это был сотрудник ПриватБанка с товарищем. Они даже не успели потратить деньги.

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Стало известно, что полиция давно следила за двумя мужчинами и заранее знала об их намерении. Оба уже имеют судимости.

Напомним, в прошлом месяце в Киевской области неизвестные подорвали банкомат с магазином.

Как сообщали новости "Сегодня", банкоматы ПриватБанка выдают только по 200 и 500 гривен. В финучреждении уверяют, что номинал купюр подбирается под конкретный банкомат. Украинцам предложили дополнительные варианты снятия налички.

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