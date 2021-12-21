Из-за непогоды: в Киеве массовый сбой в работе транспорта (обновлено)

Троллейбусы и трамваи ходят с отклонением от графика / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве утром задерживается движение некоторых троллейбусов и трамваев. Это связано как с техническими сбоями, так и с ДТП в столице.

Об этом сообщает "Киевпастранс".

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Задерживается движение троллейбусов

Задерживается движение троллейбусов №16, 18 на Софиевской площади в направлении Майдана Незалежности по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Движение восстановлено в 00:22, курсирование с отклонением от графика.

Задерживается движение троллейбусов №43, 50 и выезд из депо №14, 15, 38 на бульваре Дружбы Народов от ул. Чешская в направлении ст.м. "Лыбидская" по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Движение возобновлено в 08:00, курсирование с отклонением от графика.

Задерживается движение трамваев

Задерживается движение трамваев №22к по ул. Бориспольская – ул. Горбунова по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Движение возобновлено в 07:47, курсирование с отклонением от графика.

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Задерживается движение трамваев №8к, 22к, 29к на Харьковском шоссе – ул. Ярослава Гашека по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Движение возобновлено в 07:57, курсирование с отклонением от графика.

Задерживается движение трамваев № 11, 12, 16, 19 ул. Кирилловская/ул. Сырецкая в направлении ст. м. "Контрактовая пл." по причине ДТП. На место вызвана полиция.

ул. Кирилловская/ул. Сырецкая в направлении ст. м. "Контрактовая пл." по причине ДТП. На место вызвана полиция. Задерживается движение трамваев №1к, 3 на ул. Борщаговской – Воздухофлотскому пр-ту по причине ДТП. На место вызвана полиция.

Организована работа автобусов 2Т до ст. "Старовокзальная".

Задерживается движение трамваев №22А, 28, 35 по ул. Хоткевича в направлении ст. м. "Лесная" по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Отменили несколько рейсов городской электрички

21 декабря отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички: 7307/7308, 7315, 7316

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Это произошло по техническим причинам.

Почему случаются сбои в работе транспорта?

Как сообщили нам в "Киевпастрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скопления легкового транспорта. К тому же в столице достаточно мест, где сейчас идет ремонт дорог. Работы также производятся на основных магистралях города.

"Из-за этого случаются технические сбои в работе общественного транспорта", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастранс".

Там дополняют, что происходит это как утром, так и вечером.

Причиной сбоя в работе транспорта становятся и аварии. Достаточно небольшого ДТП, чтобы на проезжей части возникла пробка из троллейбусов.

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