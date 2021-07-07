В Киеве произошла стрельба. По городу введена спецоперация

Фото: Владислав Гарнаев, "Сегодня"
В Киеве на Голосеевском проспекте произошла стрельба. По городу введена спецоперация "Гром".
Как сообщили в Telegram-канале Киев.Оперативный, в результате стрельбы пострадали двое правоохранителей. Эту информацию в полиции пока не подтверждают.
На месте перестрелки сейчас 7 нарядов полиции. Все огорожено. Пострадавших правоохранителей госпитализированы.
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По предварительной информации, сам стрелок застрелился. Информация уточняется.
Ранее мы сообщали, что ночью 4 июля в Запорожье в ресторане "Аристократ" произошла стрельба – погиб один человек.
Также напомним, в Харькове средь бела дня подстрелили мужчину. Пострадавшего срочно госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу.
О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:
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