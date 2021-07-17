В Киеве произошло пьяное ДТП – погибшая девушка вылетела из окна на асфальт (фото, видео)

Водителю уже избрали меру пресечения – два месяца заключения под стражей

Водитель и два пассажира были пьяны / Фото: "Сегодня"

В Киеве, ночью 17 июля, произошло ночное ДТП в котором погибла молодая девушка. На улице Березняковской Ford Fusion на высокой скорости врезался в бордюр.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

По словам очевидцев, пьяный водитель ехал по улице Березняковской, машину занесло на повороте. Она налетела на бордюр, снесла несколько секций забора из металлической сетки и стала поперек дороги.

В машине ехал водитель, его брат и жена брата – все в состоянии алкогольного опьянения. У водителя зафиксировали 1.67 промилле алкоголя в крови.

Фото: dtp.kiev.ua

Девушка 2000 года рождения находилась в авто без ремней безопасности – она после столкновения вылетела с автомобиля просто на асфальт. Она получила тяжелейшие травмы , перелом позвоночника, открытую черепно-мозговую травму и не приходя в сознание умерла в машине скорой помощи.

Фото: dtp.kiev.ua

Примечательно, что сразу же после ДТП брат водителя, муж потерпевшей, сбежал с места аварии. Он бросил умирающую на асфальте жену.

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Водителя автомобиля задержали правоохранители и даже уже избрали ему меру пресечения – арест на 2 месяца.

"За процессуального руководства Киевской городской прокуратуры 43-летнему мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством в состоянии опьянения) УК Украины. 17.07.2021 Шевченковским районным судом. Киева подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Фото: dtp.kiev.ua

Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права управления транспортным средством на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, в Ровенской области в ДТП попал рейсовый автобус сообщения Киев – Вроцлав. В больницу попали 16 человек. По предварительной информации, на дорогу выбежал мужчина, а водитель пытался его объехать.

Кроме того, в Киевской области произошла крупная дорожная авария с пригородной маршруткой Киев – Песковка, транспортное средство перевернулось вместе с пассажирами.