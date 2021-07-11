Под Киевом перевернулась маршрутка с людьми – 8 пострадавших (видео)

В Бучанском районе микроавтобус не поделил дорогу с легковушкой – машины столкнулись и маршрутка опрокинулась на правый борт

Микроавтобус с пассажирами столкнулся с легковушкой под Киевом / Фото: dtp.kiev.ua

В Киевской области произошла крупная дорожная авария с пригородной маршруткой Киев – Песковка, в результате которой она перевернулась вместе с пассажирами.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua

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ДТП случилось на Гостомельской трассе в Бучанском районе после того, как микроавтобус Mercedes не поделил дорогу с легковушкой Hyundai – машины столкнулись, после чего маршрутка опрокинулась на правый борт.

В результате ДТП пострадало 8 человек, у одного из них – перелом ноги. Всех потерпевших госпитализировали в больницу города Буча.

На месте аварии работают экстренные службы района.

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Напомним, в прошлом месяце в Буче произошло ДТП с участием двух грузовиков и легковушки, где пострадали четыре человека, включая двоих детей.

Кроме того, месяц назад жуткая авария случилась на 32-м км автодороги Киев – Харьков – Довжанский – легковой автомобиль въехал в отбойник на повороте в аэропорт "Борисполь".

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности