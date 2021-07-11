Українська
$ 27,29
32,32
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Под Киевом перевернулась маршрутка с людьми – 8 пострадавших (видео)

11 июля 2021 13:18

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В Бучанском районе микроавтобус не поделил дорогу с легковушкой – машины столкнулись и маршрутка опрокинулась на правый борт

Микроавтобус с пассажирами столкнулся с легковушкой под Киевом

Микроавтобус с пассажирами столкнулся с легковушкой под Киевом / Фото: dtp.kiev.ua

В Киевской области произошла крупная дорожная авария с пригородной маршруткой Киев – Песковка, в результате которой она перевернулась вместе с пассажирами.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua

Реклама

ДТП случилось на Гостомельской трассе в Бучанском районе после того, как микроавтобус Mercedes не поделил дорогу с легковушкой Hyundai – машины столкнулись, после чего маршрутка опрокинулась на правый борт.

В результате ДТП пострадало 8 человек, у одного из них – перелом ноги. Всех потерпевших госпитализировали в больницу города Буча.

На месте аварии работают экстренные службы района.

Не пропусти!
Италия – Англия: смотрите стрим финала Евро-2020 на YouTube
Реклама

Напомним, в прошлом месяце в Буче произошло ДТП с участием двух грузовиков и легковушки, где пострадали четыре человека, включая двоих детей.

Кроме того, месяц назад жуткая авария случилась на 32-м км автодороги Киев – Харьков – Довжанский – легковой автомобиль въехал в отбойник на повороте в аэропорт "Борисполь".

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Популярные статьи

Все говорят. Крестный ход под Одессой и похудение Ким Чен Ына – самые резонансные новости СЕГОДНЯ
Все говорят. Крестный ход под Одессой и похудение Ким Чен Ына – самые резонансные новости СЕГОДНЯУкраина
Стрельба по полицейским в Киеве. Все подробности: фото, видео (обновляется)
Стрельба по полицейским в Киеве. Все подробности: фото, видео (обновляется)Происшествия
Жуткая авария под Киевом: отбойник буквально прошел сквозь авто (фото)
Жуткая авария под Киевом: отбойник буквально прошел сквозь авто (фото)Происшествия
Стрельба в многоэтажке Киева. Из окна дома валит дым (фото)
Стрельба в многоэтажке Киева. Из окна дома валит дым (фото)Происшествия
В Киеве перевернулась фура с газоблоками: авто въехали в элементы путепровода (обновлено)
В Киеве перевернулась фура с газоблоками: авто въехали в элементы путепровода (обновлено)Транспорт
В Киеве вспыхнул пожар – горит здание супермаркета (видео)
В Киеве вспыхнул пожар – горит здание супермаркета (видео)Происшествия

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять