В Киеве пропал ребенок: приметы (фото)

В столице ищут пропавшего мальчика / Фото: Коллаж: Сегодня

В Соломенском районе Киева пропал ребенок. Полицейские ищут 9-летнего мальчика.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

Реклама

"Драмарецкий Лев Сергеевич, 2012 года рождения, который 22.11.2021, около 23:30, ушел из дома и в настоящее время его местонахождение не установлено", – говорится в сообщении.

Ребенок не вернулся домой / Фото: Киев Оперативный

Приметы

Ребенку на вид 9-10 лет,

рост 125-130 см,

среднего телосложения,

он был одет: куртка тепла синего цвета с элементами фигур (ромбы, полосы, квадраты), темно-синие брюки с красными вставками, красная шапка, кроссовки темно-серо-синего цвета, при себе имел красный рюкзак.

Если у вас есть какая-то информация по поводу ребенка, копы просят сообщить по телефону: 063-542-82-42 или 102.

Реклама

Читайте также: