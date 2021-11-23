У Києві зникла дитина: прикмети (фото)

У столиці шукають зниклого хлопчика / Фото: Колаж: Сьогодні

У Солом'янському районі Києва зникла дитина. Поліцейські шукають дев'ятирічного хлопчика.

Про це повідомляє Київ Оперативний у Telegram.

Реклама

"Драмарецький Лев Сергійович, 2012 року народження, який 22.11.2021, близько 23:30, пішов з дому і наразі його місцезнаходження не встановлено", – йдеться у повідомленні.

Дитина не повернулася додому / Фото: Київ Оперативний

Прикмети

Дитині на вигляд 9-10 років,

зріст 125-130 см,

середньої статури,

він був одягнений: куртка тепла синього кольору з елементами фігур (ромби, смуги, квадрати), темно-сині штани з червоними вставками, червона шапка, кросівки темно-сіро-синього кольору, при собі мав червоний рюкзак.

Якщо у вас є якась інформація стосовно дитини, копи просять повідомити за телефоном: 063-542-82-42 або 102.

Реклама

Читайте також: