В центре Киева прорвало трубу: без воды и света остались медики (фото, видео)

Из-за аварии временно без горячей воды остались жители четырех домов – на месте уже работает ремонтная бригада

/ Фото: Игорь Серов, Сегодня

В пятницу, 14 мая, в центре Киева прорвало трубу – из-за аварии улицу Пушкинскую практически залило кипятком.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевтеплоэнерго".

"14 мая в 10.45 обнаружено повреждение теплосети по адресу ул. Пушкинская, д. 19-22 с утечкой теплоносителя на поверхность. В 10.55 аварийная бригада Киевтеплоэнерго оперативно локализовала место повреждения. Сейчас начаты ремонтные работы", – говорится в сообщении.

В коммунальном предприятии сообщили, что пока проводятся ремонтные работы, без горячей воды останутся жители четырех домов.

Это стало настоящей проблемой, поскольку прорыв зафиксировали во дворе кафедры эндокринологии Национального медицинского университета им. О.О. Богомольца. В здании еще и пропал свет, медики встревожены.

Видео: Сегодня

Кроме того, залило ноутбук с историями болезней пациентов.

/ Фото: Игорь Серов, Сегодня

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/ Фото: Игорь Серов, Сегодня

Судя по видео с места, во дворе обвалился асфальт, а по улице рекой течет горячая вода. Из-за аварии люди не могут беспрепятственно передвигаться улицей – не только из-за кипятка, а и из-за большого количества грязи.

На месте ремонтная бригада убирает мул в ковш, а очевидцы сообщают, что на улице после аварии появился неприятный запах. Но, поток воды уже остановили – перекрыли воду, но ее продолжают откачивать.

Видео: Сегодня

Отметим, что трубопровод, где произошло повреждение, был проложен 70 лет назад – в 1951 году.

Ранее мы писали, что в Киеве фура провалилась под асфальт на проспекте Победы из-за прорыва трубы.

Напомним, ранее в Киеве во время переключения насосных агрегатов на Деснянской водопроводной станции возникла аварийная ситуация. Поэтому было снижено давление в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломянского районов.