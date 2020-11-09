В Киеве фура провалилась под асфальт из-за прорыва трубы

В Киеве около ЖК "Нивки Парк" грузовик провалился в яму.
Об этом сообщает Киев сейчас в Telegram.
Колесо фуры провалилось по дороге на проспекте Победы, 67.
По информации, яма образовалась из-за прорыва отопления. Недавно здесь прорвало трубу и дорогу размыло.
Напомним, ранее в Киеве при переключении насосных агрегатов на Деснянской водопроводной станции возникла аварийная ситуация. В результате снижено давление в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломенского районов.
Смотрите видео – недавно в Киеве перевернулся грузовик:
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