В Киеве прорвало трубу: улицу затопило водой (видео)

Прорвало воду в центре Киева. Фото: скрин

В Соломенском районе Киева 25 мая прорвало воду.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева в Telegram.

ЧП произошло на пересечении улиц Василия Липковского и Кудряшова. Посреди асфальта бьет фонтаном вода.

"Вероятно, произошел прорыв в сети водоснабжения", – говорится в сообщении.

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Прорвало воду в Киеве. Видео: Патрульная полиция

По предварительной информации, движение на улице ограничено.

Вода бьет фонтаном из асфальта. Видео: Киев Оперативный

Ранее мы писали, что в Киеве снова прорвало трубу на Левобережке – вода залила дорогу.

Напомним, в Дарницком районе Киева недавно произошла авария на канализационном коллекторе. Пострадали сотрудники коммунальной службы, один из них погиб.