В Киеве простились с членом дивизии СС "Галичина" при участии президентского полка (фото, видео)

Орест Васкул был награжден орденом "За заслуги" III степени

Похороны Васкулы в Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня, 13 июня, в Михайловском соборе Киева попрощались с Орестом Васкулом – членом дивизии СС "Галичина", общественным деятелем. На церемонии присутствовали военные из президентского полка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

После прощания прошла еще церемония погребения в селе Ясногородка, что в Киевской области.

Напомним, Васкул Орест Петрович (род. 28 мая 1928, с. Серафинцы, Городенковский район) – был председателем Киевского краевого братства ОУН-УПА, политзаключенный, украинский политический, общественный деятель. Участник национально-освободительного движения, награжден орденом "За заслуги" III степени.

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Фото: Цензор.нет

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В 1943 году добровольно записался в дивизию "Галичина". Воевал, под Бродами был контужен, попал в советский плен, был сослан в Башкирию. Бежал, в 1947 году был арестован снова, приговорен к 25 годам лагерей, 5 годам поражения в правах. Большую часть заключения отбыл в бараках усиленного режима.

Фото: Цензор.нет

По решению Президиума Верховного Совета СССР освобожден 25 июня 1956 года. С 1968 года проживал в селе Ясногородка Киевской области.

Фото: Цензор.нет

Ранее мы писали, что как в Харькове проходила церемония прощания с мэром Геннадием Кернесом.