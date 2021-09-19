В Киеве противница Марша равенства перекрыла движение колонны

Девушка лежит на асфальте прямо перед участниками Марша равенства
В центре Киева, во время проведения Марша равенства, девушка легла прямо перед колоной марширующих
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Судя с видео, которое появилось в Сети, девушка лежит на асфальте прямо перед участниками Марша равенства.
В то же время, девушка радо отвечает на вопросы журналистов. Оказалось, что она противница ЛГБТ-сообщества. Добровольно девушка отказывалась встать с асфальта, пришлось привлечь полицейских.
Отметим, что уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала киевские власти и правоохранительные органы обеспечить контроль за соблюдением общественного порядка во время проведения Марша Равенства в воскресенье.
Ранее мы сообщали, что в Харькове прошла ЛГБТ-свадьба.
Также напомним, сейчас во многих городах Украины проходят ЛГБТ-марши. Однако мало где акции проходят без столкновений противников "Марша равенства" с полицией. Например, в Одессе в конце августа все закончилось задержанием 61 человека и возбуждением уголовных дел, поскольку в столкновениях пострадали 29 правоохранителей.