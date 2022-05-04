В Киеве "расцветет" легендарная марка с "русским кораблем" (фото)

Копия марки с "русским кораблем" появится на Левобережной / Фото: Коллаж: Сегодня

Возле станции метро "Левобережная" сотрудники "Киевзеленстроя" начали создавать необычную клумбу. Здесь появится копия легендарной марки "русский военный корабль, иди на*уй". Как сообщили корреспонденту "Сегодня", пассажиры метрополитена смогут ее увидеть из окна вагона, а все желающие подойти поближе и сфотографироваться.

Сотрудники коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района уже начали разбивку панно. Марку воссоздадут на площади 13,8 на 4,5 метра.

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Идея принадлежит Евгению Ковшуну, директору коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района. Созданием необычной клумбы в виде марки хотят поднять боевой дух украинских бойцов, а также жителей столицы.

"Мы согласовали нашу клумбу с владельцем марки и художником, чтобы не было проблем. Клумба из цветов будет максимально точно напоминать марку. Работа уже ведется, рабочие начали высаживать цветы. На клумбу потратим от 20 до 30 тысяч цветов. Клумбу будем делать полностью из цветов, даже силуэт солдата будет из цветов. Скажу больше, на открытие клумбы мы планируем пригласить украинского бойца, который сказал ту самую фразу, которая стала уже легендарной для каждого украинца", – рассказывает сайту "Сегодня" Евгений Ковшун.

Сотрудники "Киевзеленстрой" уже приступили к работе / Фото: "Сегодня"

Закончить необычную клумбу обещают через две недели.

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"Клумба в виде марки – это подарок для каждого нашего воина. Каждого человека, кто любит и верит в Украину, делает все для победы", – добавляет Ковшун.

Тысячи долларов за марку на ebay

На международной торговой площадке ebay украинскую почтовую марку с известной на весь мир фразой "Русский военный корабль, иди нах*й" продают по цене от 40 до 2000 долларов. Однако в "Укрпочте" приобрести ее можно за 23 грн, отстояв, правда, длинную очередь.

Как сообщала ранее "Укрпочта", в общей сложности выпустили 1 млн таких марок, более половины из них уже проданы. Однако чтобы сохранить ценность товара, дополнительный тираж не планируется.

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