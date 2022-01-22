В Киеве развернули 500-метровый флаг Украины, который соединил две площади (видео)

Флаг соединил Софийскую и Михайловскую площади / Коллаж "Сегодня"

В Киеве сегодня, 22 января, развернули 500-метровый флаг Украины, который соединил Софийскую и Михайловскую площади. Это мероприятие активисты провели в честь Дня Соборности.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Флаг Украины развернули участники акции ко Дню Соборности Украины. Всего на месте более сотни активистов. 500-метровый флаг соединил Софийскую и Михайловскую площади.

30-метровый флаг Украины на мосту Патона

В Киеве на мосту Патона активисты развернули 30-метровый флаг Украины. Это сделали участники акции ко Дню Соборности Украины, которые выстроились в "живую цепь", чтобы соединить две колонны людей – с левого и правого берега столицы.

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Подобная акция традиционно пройдет не только в Киеве, а и во многих городах страны, а также за рубежом.

День Соборности

День Соборности Украины – государственный праздник Украины, который отмечается ежегодно, 22 января в день провозглашения в 1919 году Акта Объединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики в единое украинское государство.

Каждый год, 22 января, на улицах Киева и других городов Украины можно увидеть людей, отмечающих этот праздник. Живые цепи, которые они традиционно образуют, символизируют объединение страны.

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