В Киеве ремонтники ликвидируют прорыв трубы, а на фоне снимают выписку роженицы (фото, видео)

Фотографов и операторов не смущает авария, но случайных прохожих и ремонтников, что попадают в кадр, они выгоняют

Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 20 июня, в Киеве на Дарницком бульваре, где прорвало трубу и затопило улицу, "Киевводоканал" локализировал провал. Ремонтники устраняют последствия аварии.

Об этом сообщает "Сегодня".

"Утечка локализована, абоненты с водой, сейчас огораживают часть дороги для дальнейшей локализации повреждения, ориентировочный срок выполнения работ 1 день", - сообщили нам в "Киевводоканале".

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Оказалось, что асфальт провалился не на дороге – лишь на тротуаре. Для транспорта проезд открыт, но на время ликвидации повреждения будет ограничен.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

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А пока ремонтники работают, неподалеку в медцентре, выписывают роженицу. Она позвала целую съёмочную бригаду. Фотографов и операторов совсем не смущает авария.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Примечательно, что провал им не мешает, а вот ремонтников и случайных прохожих они гоняют, если те случайно попадают в кадр.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Ранее мы писали, что в Киеве на Демиевской, возле библиотеки им. Вернадского, прорвало трубопровод.

Также во время переключения насосных агрегатов на Деснянской водопроводной станции возникла аварийная ситуация. Поэтому было снижено давление в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломенского районов.