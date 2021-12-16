В Киеве резко подорожает аренда жилья: когда и на сколько

Снять квартиру в столице станет гораздо дороже. / Фото: Коллаж: Сегодня

В следующем году в Киеве прогнозируют стремительное повышение стоимости аренды жилья. Его можно ждать уже весной 2022 года.

Об этом заявила глава Киевского городского отделения АФНУ Елена Гайдамаха.

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Сначала будут незначительные колебания

По ее мнению, в I полугодии 2022 года в сегменте аренды жилья ценовая ситуация будет зависеть от сезонных факторов.

"До апреля, до начала нового делового сезона, стоимость аренды будет оставаться более-менее устойчивой. В данный период незначительные ценовые колебания – до 1-2% – возможны только у 10-15% арендованного жилья", – считает Елена Гайдамаха.

Когда цена стремительно пойдет вверх

По ее прогнозу, рост стоимости аренды возможен не раньше конца марта – начала апреля 2022 года и будет связан с существенным увеличением спроса. Эксперт подчеркнула, что в зависимости от активности потенциальных арендаторов стоимость аренды в течение апреля – июня может возрасти до 10%.

"Спрос будет диктовать свои правила. И его уровень отразится на арендных ценах. Ожидается, что завершение отопительного сезона станет катализатором активизации потенциальных арендаторов. К этому следует добавить традиционный сезонный фактор: именно со второй половины марта миграционные процессы значительно усиливаются. Однако возможное подорожание стоимости аренды будет происходить без резких скачков – во II квартале 2022 года ежемесячное увеличение стоимости аренды не будет больше 3-5%", – подчеркнула специалист.

Какое жилье чаще всего будут искать

По ее данным, начиная со II квартала 2022 года, как и в последние 3 года, более 60-65% спроса на аренду киевского жилья будет сконцентрировано в сегменте квартир площадью 35-50 кв. м преимущественно в советских домах, расположенных в местах с удачным транспортным сообщением.

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"Традиционно подавляющее большинство арендаторов будет искать небольшие квартиры по относительно приемлемой цене. И из-за роста спроса сама ценовая динамика возможна именно на такой тип жилья", – рассказала Елена Гайдамаха.

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