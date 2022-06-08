В Киеве с блокпостов исчезают ежи и мешки с песком. Мы узнали детали

В столице воруют конструкции на блокпостах. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве заговорили о нездоровой тенденции – неизвестные растягивают имущество с блокпостов, которые были возведены в городе два месяца назад. Как заявляют городские чиновники, с блокпостов исчезают мешки с землей и песком, противотанковые ежи и другие конструкции.

Кирилл Фесик, глава Оболонской РГА даже обратился к жителям района с призывом не совершать подобного, а в случае выявления фактов воровства обращаться в полицию и к военным.

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Собиралось большим трудом

По его словам, во время организации обороны Оболонского района в первый месяц войны, были приложены титанические усилия на возведение каждого блокпоста, окопа, блиндажа и огневой позиции. Тогда для защиты города сплотились все – активисты, бизнес, коммунальщики и военные.

"И что мы видим? Разобранные и перемещенные блоки, мешки с песком и даже противотанковые ежи начали исчезать. Какие-то негодяи или даже агенты врага начали воровать добытое тяжелым трудом ценное имущество. Так вот, уважаемые, каждый кто это сделал, будет найден и наказан, потому что это подрыв обороноспособности города, а не просто воровство мешка себе на дачу или ежа на металлолом", – заявил Фесик.

Куда звонить?

Он обратился к жителям с просьбой, если вы стали свидетелем таких незаконных действий, пожалуйста, оперативно информируйте районную полицию или военных, к которым можно обратиться по телефону: +380 96 116 60 98.

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По указанному номеру уже позвонили неравнодушные жители Оболони. Они заметили, что на улице Приречной исчезли мешки с песком. Оказывается, содержимое высыпали сотрудники коммунальной службы. Сейчас будут разбираться, зачем они это сделали. Также известно о пропаже некоторых частей блокпоста в районе Житомирской трассы.

Что говорят в полиции?

В полиции Киева сайту "Сегодня" сообщили, что у них нет регистрации подобных правонарушений.

"По поводу краж с блокпостов к нам никто из киевлян не обращался. Нет заявлений по поводу воровства противотанковых ежей или мешков", – пояснили нам в полиции Киева.

Там добавляют, что возможно сами военные перемещают эти конструкции по городу на свое усмотрение. Например, где противотанковые ежи уже не нужны – их свозят в место, где они необходимы. То есть, если кто-то ехал вчера и видел 10 противотанковых ежей, а сегодня их осталось 5, то это не означает, что их кто-то украл.

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"С заявлениями к нам не обращались. Возможно, городском чиновникам досадно, что они тяжелыми усилиями собирали все необходимое для блокпостов. Просили помощи от предприятий для сборки противотанковых ежей, а теперь их взяли и переместили из одного района в другой. Увы, это военное время. Такое вполне может быть", – добавляют в полиции Киева.

Ранее мы рассказывали, что несмотря на то, что Киевская область освобождена от российских оккупантов, к правоохранителям продолжают поступать заявления о мародерстве. Как оказалось, причиной является то, что многие жители только сейчас возвращаются домой и обнаруживают массовую пропажу имущества.