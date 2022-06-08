У Києві з блокпостів зникають їжаки та мішки з піском. Ми дізналися деталі

У столиці крадуть конструкції на блокпостах. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві заговорили про нездорову тенденцію – невідомі розтягують майно з блокпостів, які були зведені у місті два місяці тому. Як заявляють міські чиновники, з блокпостів зникають мішки із землею та піском, протитанкові їжаки та інші конструкції.

Кирило Фесик, голова Оболонської РДА навіть звернувся до мешканців району із закликом не робити подібне, а у разі виявлення фактів крадіжки звертатися до поліції та військових.

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Збиралося великою працею

За його словами, під час організації оборони Оболонського району в перший місяць війни було докладено титанічних зусиль на зведення кожного блокпоста, окопа, бліндажу та вогневої позиції. Тоді для захисту міста згуртувалися всі – активісти, бізнес, комунальники та військові.

"І що ми бачимо? Розібрані та переміщені блоки, мішки з піском та навіть протитанкові їжаки почали зникати. Якісь негідники чи навіть агенти ворога почали красти здобуте важкою працею цінне майно. Так от, шановні, кожен хто це зробив, буде знайдений і покараний, тому що це підрив обороноздатності міста, а не просто крадіжка мішка собі на дачу чи їжака на брухт", – заявив Фесик.

Куди телефонувати?

Він звернувся до жителів із проханням, якщо ви стали свідком таких незаконних дій, будь ласка, оперативно інформуйте районну поліцію чи військових, до яких можна звернутися за телефоном: +380961166098.

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За вказаним номером вже зателефонували небайдужі мешканці Оболоні. Вони зауважили, що на вулиці Прирічній зникли мішки з піском. Виявляється, що вміст висипали співробітники комунальної служби. Зараз розбиратимуться, навіщо вони це зробили. Також відомо про зникнення деяких частин блокпосту у районі Житомирської траси.

Що кажуть у поліції?

У поліції Києва сайту "Сьогодні" повідомили, що вони не мають реєстрації подібних правопорушень.

"Щодо крадіжок із блокпостів до нас ніхто з киян не звертався. Немає заяв і стосовно крадіжки протитанкових їжаків чи мішків", – пояснили нам у поліції Києва.

Там додають, що можливо самі військові переміщують ці конструкції по місту на власний розсуд. Наприклад, де протитанкові їжаки вже не потрібні – їх звозять у місце, де вони потрібні. Тобто якщо хтось їхав учора і бачив 10 протитанкових їжаків, а сьогодні їх залишилося 5, то це не означає, що їх хтось украв.

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"Із заявами до нас не зверталися. Можливо, міським чиновникам прикро, що вони тяжкими зусиллями збирали все необхідне для блокпостів. Просили допомоги від підприємств для збирання протитанкових їжаків, а тепер їх взяли та перемістили з одного району до іншого. На жаль, це воєнний час. Таке цілком можливо", – додають у поліції Києва.

Раніше ми розповідали, що попри те, що Київська область звільнена від російських окупантів, до правоохоронців продовжують надходити заяви про мародерство. Як виявилося, причиною є те, що багато жителів тільки зараз повертаються додому і виявляють масове зникнення майна.