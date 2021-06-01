В Киеве скончался двухлетний мальчик, пострадавший на пожаре

Пожар произошел еще 9 апреля – тогда спасатели вынесли из горящей квартиры двух детей без сознания

В Киеве умер ребенок, который пострадал ранее на пожаре. Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве сегодня скончался двухлетний мальчик, который получил травмы во время пожара в доме по улице Марины Цветаевой на Троещине.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

"Все время с момента госпитализации его состояние оставалось критическим и нестабильным, врачи полтора месяца боролись за жизнь мальчика. Последние несколько дней он находился в состоянии запредельной комы, близкой к смерти мозга", – сказано в сообщении.

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Старший брат, который также пострадал во время пожара, уже выписан из больницы и находится дома.

Напомним, пожар в Киеве в квартире на 14 этаже случился еще 9 апреля. Тогда пожарные спасли двух маленьких братьев, которые остались дома без родителей. Дети уже были без сознания, спасателям пришлось оказывать им домедицинскую помощь на улице.

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