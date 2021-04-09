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Не подавали признаки жизни: во время пожара в Киеве спасли двух детей (фото)

9 апреля, 19:51

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Также спасли женщину – жительницу соседней квартиры

В Киеве 9 апреля на улице Марины Цветаевой, 10/87, в Деснянском районе столицы произошло ЧП.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киева в Facebook.

Горела квартира на 14 этаже 16-этажного жилого дома. Спасатели немедленно приступили к тушению пожара и эвакуации людей.

В квартире обнаружили двух детей, мальчиков 2 и 6 лет, без признаков жизни.

"Пожарные мигом вынесли детей на свежий воздух и приступили к оказанию неотложной домедицинской помощи, проводя реанимационные мероприятия до прибытия скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении ведомства.

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Их передали медикам и впоследствии госпитализировали.

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Пожар был локализован на площади 15 квадратных метров.

Также спасли женщину, жительницу соседней квартиры, которую с признаками отравления продуктами горения также вывели из дома и передали медикам. От госпитализации женщина отказалась.

Напомним, недавно в Киеве был масштабный пожар – горели плавучие дачи.

Ранее мы сообщали, что в Одессе произошел взрыв газа в трехэтажном жилом доме. В результате умер один человек, еще двое находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Из аварийного подъезда дома временно отселили 34 человека.

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Киев спасатели медики пожар ГСЧС

Источник: Сегодня

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