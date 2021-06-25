В Киеве скоростной трамвай продолжат до Дворца спорта

Когда именно коммунальщики и подрядчики начнут реализовывать проект, пока неизвестно

Скоростной трамвай в столице. Фото: 24 канал

В Киеве приняли решение о продолжении движения скоростного трамвая с улицы Старовокзальной до Спортивной. Проект должны реализовать за счет денег Международного банка реконструкции и развития.

Об этом сообщил советник мэра Дмитрий Белоцерковец в Facebook.

В ближайшие годы в столице могут построить 3,5 километра трамвайной линии на улицах Жилянской и Саксаганского. Также для продолжения ветки скоростного трамвая нужно реконструировать Вокзальную площадь.

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По его словам, 67 депутатов поддержали решение о внедрении в жизнь проекта "Киевская городская мобильность".

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По словам политика, в реализации проекта будет участвовать коммунальное предприятие "Киевпастранс".

Когда именно коммунальщики и подрядчики начнут реализовывать проект, пока неизвестно.

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Напомним, в Киеве на ВДНХ построят бесплатный спортивный урбан-парк.