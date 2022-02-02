В Киеве снова коллапс: общественный транспорт задерживается, а на дорогах пробки (карта)

Общественный транспорт задерживается из-за технических причин, а также из-за ДТП / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 2 февраля, в Киеве снова произошел сбой в работе общественного транспорта, а также образовались пробкина дорога столицы.

Сайт "Сегодня" собрал информацию о том, какая ситуация на дорогах Киева.

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Что с транспортом

В городе задерживается движение трамваев №11,12,16,18,19 по ул. Кирилловская/ул. Оболонская в направлении Контрактовой площади.

Об этом сообщает Киевпастрнаст.

Задержки произошли из-за технических причин.

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"На место уже направили ответственную службу предприятия", – добавили в "Киевпастрнаст".

Также задерживается движение троллейбусов №16, 23 и автобусов №14, 90 по ул. Стеценко,15/ пл. Марченко в направлении Майдана Независимости. Все из-за ДТП. На место уже вызвали полицию.

Что с пробками

На левом берегу столицы небольшая пробка образовалась на улице Ентузиастов, а также на улице Ивана Миколайчука. Об этом свидетельствует онлайн-сервис Google maps.

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Пробки в столице / Фото: Google Maps

На правом берегу Киева движение затруднено по Большой Окружной, а также на бульваре Тараса Шевченка. Также небольшие пробки образовались возле метро "Нивки" и "Берестейська".

Пробки в столице / Фото: Google Maps

Когда подорожает проезд в транспорте Киева

Киевляне активно обсуждают возможное подорожание проезда в городском транспорте столицы. Интерес к теме возник после того, как в мэрии озвучили себестоимость разовой поездки – 22 грн, но это только расчеты.

Реально проезд в транспорте Киева может подорожать для жителей столицы до 12 грн, если у них есть "Карточка киевлянина", а вот приезжим придется заплатить 20 грн.

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