В Киеве снова начало работать посольство Италии

Италия возвращает в Киев сотрудников посольства / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство иностранных дел Италии возобновил работы посольства Италии в Украине. Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.

"Итальянский триколор вернулся в Киев, где посол Дзадзо и его команда вновь открыли посольство Италии. Италия поддерживает украинские институции и подтверждает обязательство помогать итальянским гражданам, продвигать диалог и поддерживать решения для мира и прекращения боевых действий", – говорится в сообщении МИДа.

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