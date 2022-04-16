У Києві знову почало працювати посольство Італії

Італія повертає в Киев співробітників посольства / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство закордонних справ Італії відновило роботи посольства Італії в Україні. Про це йдеться у повідомленні відомства у Twitter.

"Італійський триколор повернувся до Києва, де посол Дзадзо та його команда знову відкрили посольство Італії. Італія підтримує українські інституції та підтверджує зобов'язання допомагати італійським громадянам, просувати діалог та підтримувати рішення для миру та припинення бойових дій", – йдеться у повідомленні МЗС.

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