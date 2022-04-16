У Києві знову почало працювати посольство Італії

Італія повертає в Киев співробітників посольства / Фото: Колаж: Сьогодні
Міністерство закордонних справ Італії відновило роботи посольства Італії в Україні. Про це йдеться у повідомленні відомства у Twitter.
"Італійський триколор повернувся до Києва, де посол Дзадзо та його команда знову відкрили посольство Італії. Італія підтримує українські інституції та підтверджує зобов'язання допомагати італійським громадянам, просувати діалог та підтримувати рішення для миру та припинення бойових дій", – йдеться у повідомленні МЗС.
Ситуація із дипломатами
- 15 квітня стало відомо, що посольство Франції в Україні, яке переїхало до Львова місяць тому через російське вторгнення, повернеться до Києва.
- Словенія відправила до Києва свого представника – полковника словенської армії Бошт'яна Лесяка. Він уже розпочав роботу.
- Посол Литви в Україні Вальдемар Сарапін повернувся до роботи у Києві у четвер після того, як російські війська відійшли від української столиці.
- Крім того, турецьке посольство в Україні повернулося до Києва. Воно відновлює роботу, включаючи надання консульських послуг.
- Ще до початку вторгнення Росії в Україну у лютому посольства багатьох країн евакуювали співробітників із Києва.
- Незважаючи на війну, українську столицю не покинули дипломатичні представництва Польщі та Святого Престолу.
- 9 квітня стало відомо, що з польського Жешува до Києва повертається диппредставництво Європейської Ради в Україні.