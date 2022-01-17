В Киеве снова случился сбой транспорта – список маршрутов

В столице изменилось движение транспорта. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 17 января, в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта по техническим причинам.

Об этом сообщили в Киевпастрансе.

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Что с транспортом?

Задерживается движение троллейбусов №3, 40, 40К по ул. Соломенская-Алексеевская в направлении Железнодорожного массива по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Почему случаются сбои в работе транспорта?

Как сообщили нам в "Киевпастрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скоплений легкового транспорта. К тому же в столице достаточно мест, где сейчас идет ремонт дорог. Работы также производятся на основных магистралях города.

"Из-за этого случаются технические сбои в работе общественного транспорта", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастранс".

Там дополняют, что происходит это как утром, так и вечером.

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Причиной сбоя в работе транспорта становятся и аварии. Достаточно небольшого ДТП, чтобы на проезжей части возникла пробка из троллейбусов.

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