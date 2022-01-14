В Киеве сбой в работе транспорта, на одной из улиц провалился асфальт – новые маршруты

В Киеве с утра 14 января случился сбой в работе общественного транспорта. В Подольском районе провалился асфальт, движение троллейбусов организовано по измененным маршрутам.
Об этом сообщили в Киевпасстрансе.
Троллейбусы №5
Задерживается движение троллейбусов № 5 по улице Сырецкая на разворотном кольце по причине провала асфальта. На место направлена ответственная служба города.
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- Движение троллейбусов №5 организовано до площади Марченко,
- С другой стороны, движение троллейбусов №5 организовано до проспекта Свободы.
Троллейбусы №12, 45
Задерживается движение троллейбусов №12, 45 по улице Касияна – улице Маршала Якубовского по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.
Отменяют электрички
14 января, в Киеве отменят несколько рейсов городской электрички по техническим причинам.
Утром отменят следующие рейсы:
- №7315 (07:51) от ст. Дарница
- №7316 (8:12) от ст. Киев-Волынский
Вечером будут отменены:
- №7416(16:18) от ст. Борщаговская
- №7423 (17:11) от ст. Дарница
- №7424 (17:55) от ст. Борщаговская
- №7431 (19:01) от ст. Дарница
Раньше мы писали:
- "Укрзализныця" может запустить пригородную электричку Kyiv City Express в Вышгороде.
- 12 января в Киеве за короткий период "заминировали" 4 станции метро. Также поступило сообщение о минировании аэропортов и торговых центров.