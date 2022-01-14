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В Киеве сбой в работе транспорта, на одной из улиц провалился асфальт – новые маршруты

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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14 января, 07:42
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Движение общественного транспорта временно организовали по измененным маршрутам
Троллейбусы курсируют с изменением движения.
Троллейбусы курсируют с изменением движения. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве с утра 14 января случился сбой в работе общественного транспорта. В Подольском районе провалился асфальт, движение троллейбусов организовано по измененным маршрутам.

Об этом сообщили в Киевпасстрансе.

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Троллейбусы №5

Задерживается движение троллейбусов № 5 по улице Сырецкая на разворотном кольце по причине провала асфальта. На место направлена ответственная служба города.

  • Движение троллейбусов №5 организовано до площади Марченко,
  • С другой стороны, движение троллейбусов №5 организовано до проспекта Свободы.

Троллейбусы №12, 45

Задерживается движение троллейбусов №12, 45 по улице Касияна – улице Маршала Якубовского по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Отменяют электрички

14 января, в Киеве отменят несколько рейсов городской электрички по техническим причинам.

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Утром отменят следующие рейсы:

  • №7315 (07:51) от ст. Дарница
  • №7316 (8:12) от ст. Киев-Волынский

Вечером будут отменены:

  • №7416(16:18) от ст. Борщаговская
  • №7423 (17:11) от ст. Дарница
  • №7424 (17:55) от ст. Борщаговская
  • №7431 (19:01) от ст. Дарница

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