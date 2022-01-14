В Киеве сбой в работе транспорта, на одной из улиц провалился асфальт – новые маршруты

Движение общественного транспорта временно организовали по измененным маршрутам

Троллейбусы курсируют с изменением движения. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве с утра 14 января случился сбой в работе общественного транспорта. В Подольском районе провалился асфальт, движение троллейбусов организовано по измененным маршрутам.

Об этом сообщили в Киевпасстрансе.

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Троллейбусы №5

Задерживается движение троллейбусов № 5 по улице Сырецкая на разворотном кольце по причине провала асфальта. На место направлена ответственная служба города.

Движение троллейбусов №5 организовано до площади Марченко,

С другой стороны, движение троллейбусов №5 организовано до проспекта Свободы.

Троллейбусы №12, 45

Задерживается движение троллейбусов №12, 45 по улице Касияна – улице Маршала Якубовского по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Отменяют электрички

14 января, в Киеве отменят несколько рейсов городской электрички по техническим причинам.

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Утром отменят следующие рейсы:

№7315 (07:51) от ст. Дарница

№7316 (8:12) от ст. Киев-Волынский

Вечером будут отменены:

№7416(16:18) от ст. Борщаговская

№7423 (17:11) от ст. Дарница

№7424 (17:55) от ст. Борщаговская

№7431 (19:01) от ст. Дарница

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