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В Киеве сообщили о минировании университета (видео)

Валентина Шаповал
4 октября, 10:02
Всех, кто был внутри здания, эвакуировали

В здании было около 400 людей / Коллаж "Сегодня"

В Киеве заминировали национальный педагогический университет им. Драгоманова. Всех студентов и преподавателей вуза эвакуировали.

Подробности

"Из педагогического университета эвакуированы около 400 человек. На месте работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. Проверяется информация о минировании", – сообщила "Сегодня" пресс-офицер Шевченковского управления полиции Анна Зубрева.

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