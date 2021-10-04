В Киеве сообщили о минировании университета (видео)

В здании было около 400 людей / Коллаж "Сегодня"

В Киеве заминировали национальный педагогический университет им. Драгоманова. Всех студентов и преподавателей вуза эвакуировали.

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"Из педагогического университета эвакуированы около 400 человек. На месте работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи. Проверяется информация о минировании", – сообщила "Сегодня" пресс-офицер Шевченковского управления полиции Анна Зубрева.

Наказание для "шутников"

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Наказание за ложное минирование в Украине достаточно суровое — до 8 лет тюрьмы, но поймать "шутников" сложно. Всего вручают достаточно мало подозрений виновникам. Однако есть и реальные сроки. Во Львове суд приговорил неработающего гражданина, "заминировавшего" детский сад №1 Львова, к 3 годам тюрьмы условно.

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