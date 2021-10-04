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У Києві повідомили про замінування університету (відео)

Валентина Шаповал
4 жовтня, 10:02
Всіх, хто був усередині будівлі, евакуювали

В приміщенні було близько 400 людей / Колаж "Сьогодні"

У Києві замінували національний педагогічний університет ім. Драгоманова. Всіх студентів та викладачів вишу евакуювали.

Подробиці

"З педагогічного університету евакуйовано близько 400 людей. На місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки і кінологи. Перевіряється інформація про мінування", – повідомила "Сьогодні" пресофіцер Шевченківського управління поліції Анна Зубрева.

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