В Киеве таксисты выехали на масштабный митинг: что требуют (фото, видео)

В столице таксисты вышли на митинг. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве в понедельник, 14 февраля, таксисты устроили протест с требованием от компаний-агрегаторов повысить минимальные тарифы на перевозки и снизить размер комиссии за свои услуги.

Об этом сообщает Суспільне.

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Что известно?

Митинг начался на улице Борщаговской. По словам одного из таксистов Валентина Голубева, компании-агрегаторы забирают у водителя около четверти его заработка и так как сейчас очень дорогой газ, бензин, дизтопливо, то водителю почти ничего не остается.

"Поэтому сейчас мы хотим провести эту акцию для того, чтобы агрегаторы к нам прислушались и снизили свой аппетит, снизили проценты комиссий, а также не намного, но все же подняли тариф. Потому что сейчас тариф является экономически невыгодным для водителя", – сказал таксист.

Он добавил, что 14 февраля водители не будут выходить на работу и такая забастовка по всей Украине.

Водители планируют отправиться автоколонной к офисам компаний-агрегаторов — Uber, Bolt и Uklon, чтобы передать им свои требования. 16 февраля они намерены провести круглый стол с представителями компаний.

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Митинг таксистов в Киеве. Фото: "Суспільне"

Под мэрией в Киеве прошел масштабный митинг таксистов

В 2016 году в Киеве на Крещатике возле КГГА состоялся митинг таксистов. Люди стояли под самой администрацией с плакатами и ездили по Крещатику вдоль мэрии. Около 500 машин такси ехали и громко сигналили, но при этом движение не перекрывали и правил не нарушали.

Таксисты жаловались, что для них нет никаких условий – нет стоянок для такси, никто не заботится о безопасности водителей.

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