У Києві таксисти виїхали на масштабний мітинг: що вимагають (фото, відео)

У столиці таксисти вийшли на мітинг. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві у понеділок, 14 лютого, таксисти влаштували протест з вимогою від компаній-агрегаторів підвищити мінімальні тарифи на перевезення та знизити розмір комісії за свої послуги.

Про це повідомляє Суспільне.

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Що відомо?

Мітинг розпочався на вулиці Борщагівській. За словами одного з таксистів Валентина Голубєва, компанії-агрегатори забирають у водія близько чверті його заробітку і оскільки зараз дуже дорогий газ, бензин, дизпальне, водієві майже нічого не залишається.

"Тому зараз ми хочемо провести цю акцію для того, щоб агрегатори до нас дослухалися та знизили свій апетит, знизили відсотки комісій, а також не набагато, але все ж таки підняли тариф. Тому що зараз тариф є економічно невигідним для водія", – сказав таксист.

Він додав, що 14 лютого водії не виходитимуть на роботу і такий страйк по всій Україні.

Водії планують вирушити автоколоною до офісів компаній-агрегаторів — Uber, Bolt та Uklon, щоб передати їм свої вимоги. 16 лютого вони мають намір провести круглий стіл із представниками компаній.

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Мітинг таксистів у Києві. Фото: "Суспільне"

Під мерією у Києві пройшов масштабний мітинг таксистів

У 2016 році у Києві на Хрещатику біля КМДА відбувся мітинг таксистів. Люди стояли під самою адміністрацією з плакатами і їздили Хрещатиком біля мерії. Близько 500 машин таксі їхали і голосно сигналили, але при цьому рух не перекривали та правил не порушували.

Таксисти скаржилися, що для них немає жодних умов – немає стоянок для таксі, ніхто не дбає про безпеку водіїв.

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