В Киеве уборщица и повар подрались в школьной столовой из-за котлет

Уборщица пыталась не допустить повторное использование котлет. / Фото: коллаж: УНИАН/Сегодня
В Киеве обсуждают драку в столовой в школе №221 по улице Кудряшова. Там уборщица устроила драку с поваром за то, что последняя хотела повторно использовать котлеты.
Новости "Сегодня" узнали подробности инцидента.
Предыстория
В Сети начали обсуждать подробности необычного события. Что якобы ссора переросла в драку с использованием вилки.
В то же время директор школы отказалась вызывать полицию.
Скриншот: Апостроф Киев
Что нам удалось узнать
В полиции Киева прокомментировали ситуацию с дракой.
"Директор школы по поводу инцидента в полицию не обращалась. Нам поступило только сообщение от медиков, о том, что женщина во время конфликта в школе получила удар то ли тарелкой, то ли вилкой. Но она отказалась писать заявление в полицию и ни к кому из участников события претензий не имеет. Больше обращений в полицию по данному событию не поступало", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Соломенского района.
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