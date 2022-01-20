У Києві прибиральниця та кухарка побилися у шкільній їдальні через котлети

Прибиральниця намагалася не допустити повторного використання котлет. / Фото: колаж УНІАН/Сьогодні

У Києві обговорюють бійку у їдальні у школі №221 на вулиці Кудряшова. Там прибиральниця влаштувала бійку з кухаркою за те, що остання хотіла повторно використати котлети.

Новини "Сьогодні" дізналися подробиці інциденту.

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Передісторія

У Мережі почали обговорювати подробиці незвичної події. Що нібито сварка переросла у бійку з використанням виделки.

Водночас директорка школи відмовилася викликати поліцію.

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Скріншот: Апостроф Київ

Що нам вдалося дізнатися

У поліції Києва прокоментували ситуацію із бійкою.

"Директор школи з приводу інциденту в поліцію не зверталася. Нам надійшло тільки повідомлення від медиків, про те, що жінка під час конфлікту в школі отримала удар чи тарілкою, чи виделкою. Але вона відмовилася писати заяву до поліції і ні до кого з учасників події претензій не має. Більше звернень до поліції щодо цієї події не надходило", – розповіли сайту "Сьогодні" у поліції Солом'янського району.

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