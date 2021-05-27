В Киеве в подземном переходе на Маяковского умер мужчина: что произошло (видео)

Умер мужчина на Маяковского. Фото: скрин

В Киеве сегодня произошла трагедия – умер мужчина. В полиции Киева "Сегодня" рассказали, что он упал, когда спускался по ступенькам в подземный переход на проспекте Маяковского.

По словам правоохранителей, на теле не обнаружено следов насильственной смерти.

"Сейчас мы устанавливаем личность мужчины, на вид это пожилой человек. Свидетели видели, как он спускался вниз и упал не удержавшись на ступеньках. Причина смерти будет установлена после проведения судмедэкспертизы", – сообщили в полиции Деснянского района.

Видео: Киев Сейчас/Telegram

Ранее мы писали, что в Киеве умер подросток, родители которого скончались от COVID-19. Парень ушел из дома в Фастовском районе, оставив в соцсетях сообщение о том, что намерен покончить жизнь самоубийством.

Как стало известно, родители 15-летнего Дениса умерли недавно от COVID-19. У них осталось 12 детей.