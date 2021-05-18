Прыгнул с моста. В Киеве умер подросток, родители которого скончались от COVID-19 (видео)

На фото: слева - погибший Денис Родиков, справа - его семья. Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 18 мая, в 6 утра в больнице умер 15-летний Денис Родиков. Вчера утром парень ушел из дома в Фастовском районе, оставив в соцсетях сообщение о том, что намерен покончить жизнь самоубийством. А позже полиция установила, что парень спрыгнул с моста в Киеве.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.

Поиски несовершеннолетнего начали сразу после того как он ушел из дома, не дожидаясь подтверждения его исчезновения.

Парень для маскировки выбросил верхнюю одежду по дороге, в поселке Калиновка.

"В Киеве парень прыгнул с моста на бетонный тротуар. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. Утром юноша скончался", - говорится в сообщении.

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По данному факту полиция Киевщины открыла уголовное производство по ст. 120 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Украины.

Как стало известно, родители 15-летнего Дениса умерли недавно от COVID-19. У них осталось 12 детей. Супруги были основателями детского дома семейного типа и воспитывали пятерых биологических и семерых приемных детей.

После смерти родителей старшая дочь, которая уже является совершеннолетней, вместе с мужем решили взять опекунство над несовершеннолетними братьями и сестрами.

Сайт "Сегодня" рассказывал о семье Родиковых, которая в 2014-м с десятью детьми (пятью своими и пятью приемными) бежала из оккупированной Макеевки на подконтрольную Украине территорию и поселилась в Красной Мотовиловке Фастовского района на Киевщине в местном доме престарелых.