В Киеве владельцы популярных ресторанов выводили деньги в РФ (фото)

Владельцы сети известных ресторанов выводили деньги в РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Столичная прокуратура разоблачила сеть популярных ресторанов, чьи владельцы переводили средства стране-агрессору. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба правоохранителей.

Реклама

"Владельцы сети ресторанов, количество которых насчитывает до 70 учреждений, 12 из которых расположены в Москве, сохранили контроль над бизнесом на территории страны-агрессора путем переименования московской части бизнеса и передав ее в управление компании, подконтрольной известному российскому ресторатору",- говорится в сообщении.

Реклама

По информации источников Украинской правды, речь идет о московском бренде Tarantino family (входят рестораны "Мураками", "Руккола", "Дрова", "Вареничная" и т.д.).

Во время обыска в главном офисе компании, который расположен в Киеве, было выявлено и изъято документацию со сведениями о функционировании бизнеса на территории РФ, компьютерную технику, денежные средства на общую сумму свыше 1,5 млн гривен, документацию, имеющую значение для расследования уголовного производства.

Это не первый случай, когда в Украине работают рестораны, которыми владеют россияне.

Реклама

В Дарницком районе столицы открытым в Парке Партизанской Славы до сих пор работает заведение Forest cafe, которое из-за коррупции до сих пор остается оккупированным российским бизнесом. Развлекательное заведение открыл ресторатор Дмитрий Федотенков, который наблюдает в Киеве за ресторанами московского бренда Tarantino family.

Также сообщалось о том, что собственник модных киевских ресторанов семьи "Тарантино", а также модных киевских заведений The Burger, The Bar и The Cake Владимир Володарский получает огромный доход от бизнеса в России и Крыму.

Вывод средств из Украины

В Украине злоумышленники незаконно выводили из страны деньги российского и белорусского бизнесов, вместо того чтобы национализировать эти средства и направить на нужды ВСУ.

Во время расследования дела об измене бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы сотрудники ГБР обнаружили имущество российского генерала сомнительного источника происхождения. Оказалось, что бизнес-партнер Кивы помогал российскому генералу отмывать деньги в Украине.

С начала полномасштабной войны между Украиной и Россией через границы нашей страны незаконно вывезли наличку, банковские металлы и драгоценности на сумму около 3 млрд евро.