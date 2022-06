У Києві власники популярних ресторанів виводили гроші до РФ (фото)

Власники мережі відомих ресторанів виводили гроші до РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Столична прокуратура викрила мережу популярних ресторанів, чиї власники переказували кошти країні-агресору. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресслужба правоохоронців.

"Власники мережі ресторанів, кількість яких налічує до 70 установ, 12 з яких розташовані в Москві, зберегли контроль над бізнесом на території країни-агресора шляхом перейменування московської частини бізнесу і передавши її в управління компанії, підконтрольній відомому російському ресторатору", – йдеться в повідомленні.

За інформацією джерел Української правди, мова йде про московський бренд Tarantino family (входять ресторани "Муракамі", "Руккола", "Дрова", "Варенична" і т.д.).

Під час обшуку в головному офісі компанії, що розташований у Києві, було виявлено та вилучено документацію з відомостями про функціонування бізнесу на території РФ, комп'ютерну техніку, кошти на загальну суму понад 1,5 млн гривень, документацію, що має значення для розслідування кримінального провадження.

Це не перший випадок, коли в Україні працюють ресторани, якими володіють росіяни.

У Дарницькому районі столиці відкритим у Парку Партизанської Слави досі працює заклад Forest cafe, який через корупцію досі залишається окупованим російським бізнесом. Розважальний заклад відкрив ресторатор Дмитро Федотенко, який наглядає у Києві за ресторанами московського бренду Tarantino family.

Також повідомлялося, що власник модних київських ресторанів сім'ї "Тарантіно", а також модних київських закладів The Burger, The Bar і The Cake Володимир Володарський отримує величезний дохід від бізнесу в Росії та Криму.

Виведення коштів з України

В Україні зловмисники незаконно виводили з країни гроші російського та білоруського бізнесів, замість того, щоб націоналізувати ці кошти та спрямувати на потреби ЗСУ.

Під час розслідування справи про зраду колишнього народного депутата Іллі Киви співробітники ДБР виявили майно російського генерала сумнівного джерела походження. Виявилося, що бізнес-партнер Киви допомагав російському генералу відмивати гроші в Україні.

З початку повномасштабної війни між Україною та Росією через кордони нашої країни незаконно вивезли готівку, банківські метали та коштовності на суму близько 3 млрд євро.