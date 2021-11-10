В Киеве внезапно остановили работу Центрального вокзала, людей эвакуировали. Что случилось

В Киеве на ж/д вокзалах ищут взрывчатку. Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 10 ноября, в Киеве временно ограничена работа Центрального, Южного и Дарницкого железнодорожных вокзалов. В полицию поступило сообщение о минировании одного из них.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

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Детали

Как стало известно, временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов, а также Дарницкого вокзала в Киеве в связи с сообщением о якобы его минировании.

Все работники и пассажиры Дарницкого вокзала эвакуированы. Здание проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

Стоит отметить, что поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через близлежащие к центральному зданию переходы.

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Наказание за ложное сообщение о минировании

В последнее время в Украине ложные "минирования" – не редкость. В Криминальном кодексе для "шутников" предусмотрено строгое наказание.

Так, согласно украинскому законодательству, за ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности грозит до 8 лет тюрьмы.

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