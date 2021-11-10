В Киеве внезапно остановили работу Центрального вокзала, людей эвакуировали. Что случилось

В Киеве на ж/д вокзалах ищут взрывчатку. Фото: коллаж "Сегодня"
В среду, 10 ноября, в Киеве временно ограничена работа Центрального, Южного и Дарницкого железнодорожных вокзалов. В полицию поступило сообщение о минировании одного из них.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
Детали
Как стало известно, временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов, а также Дарницкого вокзала в Киеве в связи с сообщением о якобы его минировании.
Все работники и пассажиры Дарницкого вокзала эвакуированы. Здание проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.
Стоит отметить, что поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через близлежащие к центральному зданию переходы.
Наказание за ложное сообщение о минировании
В последнее время в Украине ложные "минирования" – не редкость. В Криминальном кодексе для "шутников" предусмотрено строгое наказание.
Так, согласно украинскому законодательству, за ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности грозит до 8 лет тюрьмы.
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