В Киеве водитель трамвая потерял сознание во время движения: что произошло

Кабины этих трамваев не предусматривают никаких систем вентиляции – там даже нет форточки

Трамвай №28. Фото: Дарницкие вести/Facebook

Киевляне обсуждают в социальных сетях ЧП с водителем трамвая №28. Пишут, что из-за жуткой жары, водитель трамвая потерял сознание прямо во время движения по маршруту. "Сегодня" выяснили, что произошло на самом деле.

Что произошло?

Инцидент произошел 23 июня в Киеве в трамвае с бортовым номером 5639. Его водитель потерял сознание прямо во время движения по маршруту.

Все произошло из-за жары – в кабине водителя стояла высокая температура в +47 градусов. Водителю помогла прийти в себя коллега из встречного трамвая – с помощью таблеток и воды.

Фото: Дарницкие вести/Facebook

Что говорят транспортники

В коммунальном предприятии "Киевпастранс" отмечают, что такой инцидент произошел на маршруте №28, но их водитель не терял сознания.

"Водителю стало плохо во время работы, сознание он не терял. У нас действует правило, что при первых симптомах недомогания или плохого самочувствия, особенно в летнюю жару, вагоновожатый должен немедленно остановить движение, проинформировать диспетчера, принять лекарства. Такого водителя снимают с линии. Таки произошло и с водителем трамвая №28. Но сегодня он уже чувствует нормально и снова вышел на работу", – сообщили сайту "Сегодня" в КП "Киевпастранс".

Фото: Дарницкие вести/Facebook

Душегубка без форточки

ЧП произошло в трамвае Tatra. В "Киевпастрансе" соглашаются, что кабина в нем может локально нагреваться до +47 градусов, если трамвай находиться под прямыми лучами солнца. Но, увы, изменить ничего не могут, такая конструкция трамвая.

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Кабины этих трамваев не предусматривают никаких систем вентиляции. В кабине трамваев Tatra даже нет форточки, чтобы пустить свежий воздух. Нет и кондиционеров. Водители трамваев спасаются тем, что открывают двери. Но, как видим, это их не спасает от жары.

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