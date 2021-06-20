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В город пришла жара. В Киеве ввели запрет на въезд грузовиков

20 июня 2021 13:58

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Въезд запретили фурам весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн

В столице запретили грузовому транспорту въезд в город. Фото: коллаж "Сегодня"

В столице запретили грузовому транспорту въезд в город. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве с 14:00 20 июня ограничивают движение для большегрузного автотранспорта в город в связи с жарой.

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Ограничение будет действовать на всех подъездах к столице.

"Из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 градусов тепла ограничивается въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн", – говорится в сообщении.

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Отметим, что ограничение ввели распоряжением КГГА от 7 июля 2012 года №1173 "Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах Киева в связи с повышением температуры воздуха".

Ранее мы писали, что в Киеве на два месяца ограничат движение транспорта в аэропорт "Борисполь".

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