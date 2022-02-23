В Киеве военкоматы охотятся на призывников-уклонистов? Мы проверили слухи

Военный комиссариат устроил охоту на призывников-уклонистов/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Киеве начали отлов призывников-уклонистов — устроили рейд по хостелам. Некоторые мужчины вынуждены были бежать.

Об этом сообщает "Сегодня".

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В Киеве были замечены представители военного комиссариата, которые делали обход для поиска срочников, уклоняющихся от службы в армии. По нашей информации, рейд начали из хостелов, где не по прописке живут многие из военнообязанных.

"Лупили в дверь так, что чуть не отвалилась. На этаж выше слышал, как парня потащили по лестнице из квартиры-хостела жилого дома", — говорит один из проживающих в хостеле.

Люди были вынуждены бежать.

"Мы дверь не открыли, но мои парни поспрыгивали со второго этажа через балкон", — сказала одна из консьержек такого хостела.

Также мужчинам начали приходить повестки.

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Что говорят в Минобороны?

В Министерстве обороны рассказали, что призыв только начался. Сейчас в комиссариатах нет проблем по прибытию резервистов. Об этом сегодня на брифинге говорил военный комиссар Киева.

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