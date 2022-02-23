В Киеве военкоматы охотятся на призывников-уклонистов? Мы проверили слухи

Военный комиссариат устроил охоту на призывников-уклонистов/Фото: коллаж: "Сегодня"
В Киеве начали отлов призывников-уклонистов — устроили рейд по хостелам. Некоторые мужчины вынуждены были бежать.
Об этом сообщает "Сегодня".
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В Киеве были замечены представители военного комиссариата, которые делали обход для поиска срочников, уклоняющихся от службы в армии. По нашей информации, рейд начали из хостелов, где не по прописке живут многие из военнообязанных.
"Лупили в дверь так, что чуть не отвалилась. На этаж выше слышал, как парня потащили по лестнице из квартиры-хостела жилого дома", — говорит один из проживающих в хостеле.
Люди были вынуждены бежать.
"Мы дверь не открыли, но мои парни поспрыгивали со второго этажа через балкон", — сказала одна из консьержек такого хостела.
Также мужчинам начали приходить повестки.
Что говорят в Минобороны?
В Министерстве обороны рассказали, что призыв только начался. Сейчас в комиссариатах нет проблем по прибытию резервистов. Об этом сегодня на брифинге говорил военный комиссар Киева.
Угроза вторжения РФ
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- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.
- Президент США Джо Байден предупредил Украину, что Российская Федерация готова начать вторжение в течение ближайших дней. Он отметил, что армия РФ может напасть в том числе и на Киев.
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