В Киеве воры "обпаивали" людей. Это закончилось смертью (фото)

Каждый из сообщников имел четкое распределение функций / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве преступники знакомились с посетителями развлекательных заведений и на улицах, предлагали им выпить алкоголь, в который незаметно подсыпали лекарственный препарат. В результате один из пострадавших скончался. Начали уголовные производства.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева.

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"Задержали пять человек за совершение разбойных нападений на граждан с использованием сильнодействующих лекарственных препаратов", – пишут в полиции.

Это – четверо мужчин, 1981, 1986, 1987, 1997 годов рождения, а также женщина, 1980 года рождения. Полицейские установили, что каждый из сообщников имел четкое распределение функций.

На снимке задержанные участники группировки / Фото: Нацполиция

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"Мы выяснили, что правонарушители знакомились с гражданами в развлекательных заведениях и на улицах и предлагали им выпить алкоголь. В этот момент они незаметно подсыпали в напиток пострадавших сильнодействующий лекарственный препарат, от которого те теряли сознание. После этого злоумышленники забирали ценные вещи и убегали. Также известно, что от действий правонарушителей умер один из пострадавших", – рассказал заместитель начальника полиции Киева – начальник следственного управления Дмитрий Шумейко.

Во время обысков изьяли флаконы и блистеры с различными сильнодействующими лекарственными препаратами, а также предмет, похожий на боевую гранату. Фигуранты задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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В группировке участвовала также женщина / Фото: Нацполиция

Что грозит фигурантам

"Начатые уголовные производства по части первой статьи 115 – умышленное убийство и частью второй статьи 187 – разбой Уголовного кодекса Украины. По процессуальному согласованию с Киевской городской прокуратурой следователи готовят задержанным сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование", – сообщил Дмитрий Шумейко.

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