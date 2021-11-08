В Киеве вовсю игнорируют карантин: сколько нарушителей уже попались

В Киеве полиция ловит нарушителей карантина. / Фото: Коллаж: Сегодня

За минувшие сутки полиция в Киеве провела 410 проверок нарушений правил адаптивного карантина. Правоохранители обнаружили ряд нарушений.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Полиция проверила 238 объектов хозяйственной деятельности. Результат:

составили 5 административных протоколов (ч. 1 ст. 44-3 КУоАП).

Также проверили 172 общественных транспортных средства:

составили 3 административных протокола (ч. 1 ст. 44-3 КУоАП);

вынесли 102 административных постановления (ч. 2 ст. 44-3 КУоАП).

За предыдущие сутки, то есть за 6 ноября, нарушений было еще больше.

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Какое наказание грозит нарушителям?

Статья 44-3 КУоАП "Нарушение правил карантина людей" влечет штраф:

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для граждан от одной до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17 до 34 тысяч гривен);

для должностных лиц – от двух до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 34 до 170 тысяч гривен).

Почему полиция проверяет?

На правоохранителей в пределах полномочий возложена обязанность предотвращения распространения инфекции – то есть проверки документов людей, которые могут быть носителями COVID-19.

Согласно ч. 1 ст. 11 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" организация и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в пределах, установленных законом, возлагаются на:

органы исполнительной власти;

органы местного самоуправления;

органы государственной санитарно-эпидемиологической службы;

заведения здравоохранения;

предприятия;

учреждения и организации, независимо от форм собственности, а также граждан.

Таким образом, обязанности по проверке COVID-документации государством возложены на Национальную полицию Украины.

Полиция напоминает, что они являются центральным органом исполнительной власти, служащим обществу путем обеспечения охраны прав и свобод человека, противодействия преступности, поддержания публичной безопасности и порядка.

Проверку COVID-сертификатов осуществляют и другие службы, в первую очередь служба Министерства здравоохранения и Госпродпотребслужба.

Где нужны документы COVID?

Действующие карантинные нормы предполагают, что на "красном" уровне эпидбезопасности могут работать только те общественные учреждения, где 100% персонала и посетителей вакцинированы или имеют отрицательный тест на COVID-19.

То есть в указанных заведениях уже говорится о возможности проверки документа о прививках или отрицательном тесте на COVID-19.

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