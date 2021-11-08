В Киеве вовсю игнорируют карантин: сколько нарушителей уже попались

В Киеве полиция ловит нарушителей карантина. / Фото: Коллаж: Сегодня
За минувшие сутки полиция в Киеве провела 410 проверок нарушений правил адаптивного карантина. Правоохранители обнаружили ряд нарушений.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Полиция проверила 238 объектов хозяйственной деятельности. Результат:
- составили 5 административных протоколов (ч. 1 ст. 44-3 КУоАП).
Также проверили 172 общественных транспортных средства:
- составили 3 административных протокола (ч. 1 ст. 44-3 КУоАП);
- вынесли 102 административных постановления (ч. 2 ст. 44-3 КУоАП).
За предыдущие сутки, то есть за 6 ноября, нарушений было еще больше.
Какое наказание грозит нарушителям?
Статья 44-3 КУоАП "Нарушение правил карантина людей" влечет штраф:
- для граждан от одной до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17 до 34 тысяч гривен);
- для должностных лиц – от двух до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 34 до 170 тысяч гривен).
Почему полиция проверяет?
На правоохранителей в пределах полномочий возложена обязанность предотвращения распространения инфекции – то есть проверки документов людей, которые могут быть носителями COVID-19.
Согласно ч. 1 ст. 11 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" организация и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в пределах, установленных законом, возлагаются на:
- органы исполнительной власти;
- органы местного самоуправления;
- органы государственной санитарно-эпидемиологической службы;
- заведения здравоохранения;
- предприятия;
- учреждения и организации, независимо от форм собственности, а также граждан.
Таким образом, обязанности по проверке COVID-документации государством возложены на Национальную полицию Украины.
Полиция напоминает, что они являются центральным органом исполнительной власти, служащим обществу путем обеспечения охраны прав и свобод человека, противодействия преступности, поддержания публичной безопасности и порядка.
Проверку COVID-сертификатов осуществляют и другие службы, в первую очередь служба Министерства здравоохранения и Госпродпотребслужба.
Где нужны документы COVID?
Действующие карантинные нормы предполагают, что на "красном" уровне эпидбезопасности могут работать только те общественные учреждения, где 100% персонала и посетителей вакцинированы или имеют отрицательный тест на COVID-19.
То есть в указанных заведениях уже говорится о возможности проверки документа о прививках или отрицательном тесте на COVID-19.
Раньше мы писали:
- Отстранение от работы и красные регионы. Все о ситуации с коронавирусом в Украине по состоянию на 8 ноября.
- Врачи тоже могут врать. В Минздраве развеяли мифы иммунолога о вакцинации.