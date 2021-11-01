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Киев перешел в красную зону. Как будут ловить и наказывать нарушителей карантина

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
1 ноября, 07:00
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В столице рейдовые группы сотрудников Госпродпотребслужб и полиции будут проверять соблюдения карантина в заведениях общепита, ТРЦ и общественном транспорте
За соблюдением карантина будут следить копы и работники Госпродпотребслужбы
За соблюдением карантина будут следить копы и работники Госпродпотребслужбы / Фото: Коллаж: Сегодня

Киев с 1 ноября перешел в красную эпидемиологическую зону. В связи с этим в столице начали действовать новые правила, а за их соблюдением будет следить полиция и работники Госпродпотребслужбы.

"Сегодня" выяснили, какие штрафы грозят нарушителям и как будут их ловить.

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Проверки ресторанов, магазинов и ТРЦ

В столице продолжат работать рейдовые группы сотрудников Госпродпотребслужб и полиции. Проверять будут заведения общественного питания, развлекательные и торговые центры, магазины.

За чем будут следить в первую очередь:

  • за соблюдением масочного режима;
  • за условиями перевозок;
  • за работой заведений общественного питания и развлекательными заведениями.

Кстати, ранее сообщалось, что в украинских торговых центрах установят специальные камеры, чтобы контролировать соблюдение карантина.

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По словам главного санврача Игоря Кузина, если ситуация с коронавирусом продолжит ухудшаться, власти будут чаще приезжать с проверками в регионы. Кроме того, чиновники будут проводить выездные заседания комиссии ТЭБ и ЧС.

Как будут ловить нарушителей в транспорте?

На входе в транспорт не будет проверки документов – только объявления с новыми правилами. Правоохранители будут проводить выборочные проверки – заходить в салон и проверять документы.

Отметим, что поддельные сертификаты не отображаются в приложении "Дія". Если показать подделку, полицейские попросят открыть "Дію" и показать в ней. А если пассажир скажет, что приложения нет, придется при полиции устанавливать его и показывать сертификат. Так что обойти правила не получится.

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Какие наказания предусмотрены?

Отсутствие сертификата в любом случае лучше, чем поддельный сертификат, так как за отсутствие документа человеку грозит штраф, а за подделку – статья.

Отсутствие документа о прививке или отрицательном тесте у пассажира влечет за собой ответственность по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от 17 000 до 34 000 гривен.

За подделку самого сертификата и печатей на нем можно получить до 3 лет ограничения свободы, а за повторное правонарушение или групповое преступление есть риск сесть в тюрьму на 5 лет. За использование подделок в Украине предусмотрено наказание от 850 гривен штрафа до 2 лет за решеткой.

Оштрафовать могут и водителя маршрутки, если он, например, наберет по привычке полный салон пассажиров.

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