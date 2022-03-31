В Киеве возобновят прокат велосипедов и самокатов

В столице снова можно будет воспользоваться услугами проката / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве возобновляют прокат электросамокатов и велосипедов. В КГГА ранее призвали к этому частных предпринимателей, предоставляющих такие услуги.

Городские власти отмечают, что самокаты и велосипеды могут стать альтернативой для перемещения на коротких расстояниях.

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На призыв откликнулась одна из компаний, которая пообещала возобновить работу с пятницы 1 апреля. Правда, предупредили, что единиц транспорта будет меньше, чем раньше.

"Уже в эту пятницу вы сможете воспользоваться нашим транспортом! Не хочется Вас расстраивать, но количество транспорта будет значительно меньше обычного. Призываем — с бдительностью относиться к сигналам тревог, звучащих по городу, быть бдительным при использовании, не ездить по паркам и лесам", — говорится в сообщении BikeNow.

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