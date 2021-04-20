В Киеве забрали 2-летнего ребенка у пары "под наркотой" (фото)

Свидетельства рождения у девочки нет – кто ее родители пока точно неизвестно

В Киеве полицейские устанавливают личность 3-летней девочки, которую ночью обнаружили в многоэтажке.

Об этом сообщает Нацполиция Киева в Facebook.

В полицию позвонила жительница многоэтажки на улице Академика Заболотного и сообщила, что в коридоре находится маленький ребенок. Полицейские обнаружили девочку, а также мужчину и женщину, которые были "под наркотой".

"Правоохранители обнаружили у мужчины сильнодействующие лекарственные средства со справкой на их выдачу. Для документирования происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Голосеевского управления полиции и инспекторов ювенальной превенции", – говорится в сообщении.

40-летний мужчина и 38-летняя женщина – жители Киевщины. При этом они не предоставили документов, подтверждающих, что это их ребенок, поскольку, по их словам, свидетельства о рождении нет. Следователи изъяли таблетки и справку, чтобы проверить законность ее выдачи.

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Девочку передали под надзор инспекторов ювенальной превенции Голосеевского Управления полиции и районной службы по делам детей и семьи, пока с ребенком все хорошо.

По факту происшествия начато уголовное производство, решается вопрос о дополнительной квалификации события за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ранее мы писали, что в Киевской области исчез двухлетний ребенок.

Напомним, что в Киевской области 10-летний мальчик посреди ночи сбежал из дома.